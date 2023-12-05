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مواجهة قضائية بين ميقاتي ووديع عقل!

5
DECEMBER
2023
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يشهد قصر العدل في بيروت اليوم مواجهة قضائية من نوع آخر، مع توجّه القيادي في «التيار الوطني الحرّ» المحامي وديع عقل للمثول أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي وبيان دفاعه، بالدعوى المقامة عليه من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ورغم عدم إتضاح مضمون الشكوى التي خوّلت النيابة العامة التحرّك واستدعاء عقل بجرم القدح والذمّ بعد الإستحصال على إذنٍ مسبق من نقابة المحامين في بيروت، إلّا أنّ الترجيحات تشير إلى إرتباط الشكوى في ملفات الفساد وهدر المال العام التي جاهر عقل بتعقّبه للمتورطين بها، ومن بينهم تلك المرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشركات أخرى في لبنان والخارج.

وتعقيباً على الإدعاء، وضع المحامي وديع عقل الشكوى المقامة بوجهه من رئيس الحكومة في إطار المساعي الهادفة إلى إسكاته وإبعاده عن متابعة ملفات الفساد وهدر الأموال. وأكّد في حديث لـ»نداء الوطن» مثوله اليوم أمام القاضي بلال حلاوي، والمطالبة بإعادة تحريك الملفات الماليّة ومن بينها تلك المرتبطة بملاحقة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والتي تنتظر من قاضي التحقيق البتّ بها.

ومع التشديد على ثقته بالسلطة القضائية التي يشكّل من خلال ممارسة عمله كمحامٍ جزءاً مكملاً لها، رأى أنّ الإدعاء يشكل فرصة إضافية تدفع اللبنانيين بكافة أطيافهم وإنتماءاتهم السياسيّة إلى تيقّن مدى الصعوبات والضغوطات التي تواجه الناشطين والمحامين الذين يأخذون على عاتقهم فتح الملفات التي أدّت إلى تبديد أموالهم.

نداء الوطن
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