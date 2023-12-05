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موفد قطري في بيروت: تمديد ولاية قائد الجيش... وتنفيذ القرار الاممي 1701... وإنتخاب "الخيار الثالث"

5
DECEMBER
2023
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الأنباء الكويتية: على مستوى الداخل اللبناني «اللجنة الخماسية» وضعت اللبنانيين امام خياري التمديد لقائد الجيش جوزاف عون "ضمانة لصلابة العمود الفقري للدولة" او انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن، وعلى اساس «الخيار الثالث».



وتعتبر المصادر المتابعة ان تعنت بعض الأطراف بمسألة تمديد ولاية القائد، افسح المجال أمام القوى التي توفر الدعم المالي للجيش اللبناني للتلويح بقطع المساعدات عنه في حال استمرار المكابرة.



في غضون ذلك، توقعت مصادر سياسية وصول الموفد القطري إلى بيروت هذا الاسبوع ضمن اطار تكثيف مجموعة الدول الخمس المعنية بالأزمة اللبنانية، وهي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وفرنسا ومصر وقطر، حراكها باتجاه حلها بكل تفرعاتها، اضافة إلى الهدف الرئيسي ألا وهو إبقاء لبنان خارج دوامة حرب غزة.



ويتركز هذا الحراك على تمديد ولاية قائد الجيش والانتخابات الرئاسية وتنفيذ القرار الاممي 1701 الذي يحتاج إلى مفاوضات منفصلة، لم تنضج بعد، اما بشأن التمديد للعماد عون وإجراء الانتخابات الرئاسية فإن الموفد القطري، وبحسب صحيفة «نداء الوطن»، سيضع اللبنانيين امام خيارين: التمديد لقائد الجيش او انتخاب رئيس للجمهورية.



وردت المصادر حتمية الخيار الثالث في الانتخابات الرئاسية إلى غياب حظوظ المرشحين المطروحين حاليا: جهاد ازعور وسليمان فرنجية.

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