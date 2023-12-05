عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 5 كانون الأول 2023

الأخبار: غزّة... إسرائيل تغوص في الوحل
باريس تقدّم خدماتها لضمان أمن إسرائيل: مدير المخابرات الفرنسية في بيروت
النهار: "سرايا حماس"... استفزاز صارخ جديد لـ "الدولة"!
البناء: الاحتلال يستنسخ حرب شمال غزة في جنوبها: مجازر وتقدّم في المناطق المفتوحة/ واشنطن تشيد بـ «جهود تل أبيب لتجنّب المدنيين»… والبحر الأحمر مسؤولية دولية/ المقاومة تمسك بزمام الحرب على جبهة الجنوب: مزيد من الهجمات وخسائر أقل/
الجمهورية: الجنوب تصعيد... والداخل تعطيل وتعقيد
هكذا تنظر حماس إلى مستوى مشاركة حزب الله في الحرب
اللواء: تضخم في الاشتباك الداخلي من التمديد لعون إلى «حماس - لاند»
رفض مسيحي للإعلان الفلسطيني من بيروت.. و«القوات» تلحُّ على موعد الجلسة النيابية
نداء الوطن: عين التينة تُنكر الضغوط وجنبلاط يتمسّك بالقرار 1701
"حماس" تتغطّى بـ"الحزب": "طلائع" تُمسِك المخيّمات وتستبيح السيادة
l'orient le jour: Walid Joumblatt à « L’OLJ » : Ce n’est pas le moment de remettre en cause la 1701
Pour le leader druze, la priorité est de maintenir Joseph Aoun à son poste.