عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 5 كانون الأول 2023

A + A -

الأخبار: غزّة... إسرائيل تغوص في الوحل

باريس تقدّم خدماتها لضمان أمن إسرائيل: مدير المخابرات الفرنسية في بيروت





النهار: "سرايا حماس"... استفزاز صارخ جديد لـ "الدولة"!

البناء: الاحتلال يستنسخ حرب شمال غزة في جنوبها: مجازر وتقدّم في المناطق المفتوحة/ واشنطن تشيد بـ «جهود تل أبيب لتجنّب المدنيين»… والبحر الأحمر مسؤولية دولية/ المقاومة تمسك بزمام الحرب على جبهة الجنوب: مزيد من الهجمات وخسائر أقل/

الجمهورية: الجنوب تصعيد... والداخل تعطيل وتعقيد

هكذا تنظر حماس إلى مستوى مشاركة حزب الله في الحرب

اللواء: تضخم في الاشتباك الداخلي من التمديد لعون إلى «حماس - لاند»

رفض مسيحي للإعلان الفلسطيني من بيروت.. و«القوات» تلحُّ على موعد الجلسة النيابية



نداء الوطن: عين التينة تُنكر الضغوط وجنبلاط يتمسّك بالقرار 1701

"حماس" تتغطّى بـ"الحزب": "طلائع" تُمسِك المخيّمات وتستبيح السيادة



l'orient le jour: Walid Joumblatt à « L’OLJ » : Ce n’est pas le moment de remettre en cause la 1701

Pour le leader druze, la priorité est de maintenir Joseph Aoun à son poste.