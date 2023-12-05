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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 5 كانون الأول 2023

5
DECEMBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قال مصدر دبلوماسي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يستطع خلال زيارة الدوحة الحصول على جواب مطمئن حول إمكانية تحرير الأسرى الإسرائيليين حاملي الجنسيّة الفرنسيّة لتعذّر الاتصال بقيادة القسام طيلة فترة وجود ماكرون في الدوحة وإن القيادة السياسيّة لحماس أبلغت القيادة القطرية منذ اليوم الأول للتفاوض بأن ملف التبادل بيد قيادة القسام وحدَها، خصوصاً أن لا أحد يعرف ظروف احتجاز الأسرى وأماكن توزّعهم غيرها.


خفايا
قال مرجع إقليمي إن ضراوة القصف الإسرائيلي المتوحّش على غزة واستهدافه الممنهج للمدنيين وسط دعم أميركي واضح سواء بتدفق أنواع القنابل الضخمة التي يتم استخدامها أو بالتصريحات التي تتحدّث عن تحسّن في الأداء تجاه المدنيين لا يحجب النظر عن حقيقة أن مصير الحرب يتوقف على معرفة كيف ستتعامل أميركا مع تحدّي الردع في البحر الأحمر واستهداف قواعدها في سورية والعراق، فهل ستقرّر المواجهة أو تعتمد قواعد اشتباك موضعيّة تحت سقف تفادي التورط في مواجهة؟

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
لم تُتخذ قرارات حاسمة بعد على صعيد الحدّ من تداولات دولار 1500 ل.ل. ودولار 15000 ل.ل، وتبقى معاملات سارية المفعول على أساس هذين السعرين..

 

غمز
يسجل ناخبون بيارتة عتباً لا «ينقطع نفسه» على نواب جدد انتخبوهم، ويتوعدون للدورة المقبلة، نظراً لغيابهم الكلّي عن مشاكل العاصمة.

 

همس
توقف دبلوماسيون وأمنيون عند تدخل دولة أوروبية كبرى في معارك غزة، من زاوية تفضح العجز الاستخباراتي والأمني الإسرائيلي.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يقال أنّ نائباً طرابلسياً منتخباً للمرة الأولى، يحاول اقتحام زواريب المرفأ في طرابلس ليكون لديه وجود تجاري وخدماتي، فيه أسوة بنواب آخرين، لكن الطريق أُقفل أمامه.

 

يزداد الإعتقاد في الأوساط الرسمية أنّ مغادرة شركة توتال للبلوك رقم 9، كان بقرار سياسي لا تقني.

 

يلاحظ أنّ ملفات أحد الوزراء الأساسية، ليست موضع متابعة جدية من المحطات الإعلامية. والأرجح أن الموضوع مرتبط بمشروع تجاري وخدمة رقمية يخصّان تلك المحطات، وذلك من باب مسايرة الوزير.

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