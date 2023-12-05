"إسرائيل" تلجأ إلى "لعبة المفاوضات تحت النار" في غزة والجنوب اللبناني لضمان راحة المستوطنين... وتهدد باغتيال قادة «حماس» في لبنان

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الأنباء الكويتية: التوترات الجنوبية المتصاعدة جزء من لعبة المفاوضات تحت النار التي تعتمدها "اسرائيل" في غزة، كما في جنوب لبنان، حيث اساسها ابعاد حزب الله عن منطقة جنوب الليطاني الحدودية، ضمانة لراحة المستوطنين "الإسرائيليين" الممتنعين عن الرجوع إلى مستوطناتهم في الشمال قبل رجوع حزب الله والفصائل الأخرى المسلحة إلى منطقة شمال الليطاني.

في المقابل، فإن الجانب اللبناني ممثلا بحزب الله يضع الانسحاب من الأراضي اللبنانية، التي لايزال "الإسرائيليون" يحتلونها، وتثبيت الحدود المرسومة دوليا، كشرط مسبق.

وبحسب المصادر المتابعة، فإن "الإسرائيليين" الذين هددوا باغتيال قادة «حماس» في لبنان أيضا أرسلوا إشارات تظهر المتابعة الحثيثة لحركة مسؤولي «حماس» في لبنان، وقد لفت ديبلوماسيون اجانب إلى ظاهرة اصدار «حماس» لمواقفها السياسية من خلال مسؤولها في لبنان أسامة حمدان.