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علمَ tayyar.org أنَّ مسؤولين في "حماس" أرسلوا إلى أصدقاء لبنانيين لهم توضيحات عن إعلان إنشاء "طلائع طوفان الأقصى"، معتبرين أنها ليست "إطاراً عسكرياً بل هيكل شعبي لتأطير الشباب الفلسطيني".

وقد أكد المسؤولون "احترام سيادة لبنان، والالتزام بقوانينه، والحرص على أمنه واستقراره، وعدم التدخل بشؤونه الداخلية".

غير أن هذا التوضيح ليس بكاف فضلاً عنه مشوب بالضبابية والعمومية. فماذا يعني "الهيكل الشعبي" للتأطير فضلاً عن ربطه بتحرير القدس والأقصى، وفي ظل إشارة البيان اليوم الإثنين، إلى "مشاركة شبابنا في مقاومة الإحتلال والإستفادة من قدراتهم العلمية"؟

وبعدما أثار هذا البيان الكثير من الردود الحازمة إزاء السعي لاستعمال لبنان ساحة واستعادة مشاهد سابقة مؤلمة، بات المطلوب من حركة "حماس" في لبنان أكثر من توضيح وأن تكون مواقفها أكثر تفصيلاً، كي لا تفّرط بدعم اللبنانيين للمقاومة المشروعة ضد إسرائيل من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي توقيت غير مناسب للشعبين اللبناني والفلسطيني.