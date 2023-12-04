أبو ناضر رداً على "حماس": الأبواب مفتوحة للقتال في غزة وليس من لبنان!

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أكد القائد السابق للقوات اللبنانية ورئيس جمعية "نورج" الدكتور فؤاد أبو ناضر في بيان، أن "إعلان حركة حماس تأسيس طلائع طوفان الأقصى في لبنان ودعوتها الشباب الفلسطيني إلى الالتحاق في صفوفها، وحتى لو نفت الحركة البعد العسكري للطلائع، ما هو إلا استغلال للحرب في غزة، وتوظيف هذا التجنيد عسكريا وتسلحا ومخيمات تدريب، ضد مصلحة الدولة اللبنانية وعلى حساب استقرارها، ومزيد من الانتهاك للقرار ١٧٠١".

وأضاف أبو ناضر: "إن أبواب المنظمات الفلسطينية مفتوحة للالتحاق بها للقتال في غزة وليس انطلاقا من الأراضي اللبنانية".