"التنظيم" تعليقاً على إعلان "حماس" في لبنان: دعمنا لحق الفلسطينيين في أرضهم يسقط عند كرامتنا الوطنية!

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صدر عن مجلس قيادة "التنظيم" البيان التالي: "فوجئنا بدعوة حركة حماس في لبنان، الفلسطينيين إلى حمل السلاح ومقاتلة إسرائيل انطلاقًا من لبنان.

وأضاف البيان: "أتراهم نسوا ما فعله الفلسطينيون وكانوا صاعق حرب لبنان، أم أنهم يريدون معاودة الارتكاب نفسه؟ نحن أول حركة مقاومة لبنانية استعدت وتصدت لاعتداءات الفلسطينيين، و لا نزال نذكر شهداءنا باستمرار، ولم تجف دماؤهم بعد. و رواد هذه المقاومة و أجيالها ما زالوا بكامل حضورهم.

موقفنا الوطني لا يتغير، ودعمنا لحق الفلسطينيين في أرضهم، يسقط عند حدود كرامتنا الوطنية.

وأكد بيان "التنظيم: "كل تحرك مسلّح غير لبناني، على أرضنا، هو تنفيذ للمخطط الصهيوني باقتلاع المسيحية والمسيحيين من المشرق. أرض لبنان لها رجالها الأكفاء، ولكل سبب مسبب، فحذار الانجراف ومعاودة الارتكاب نفسه، إذ لا يعود للندم فائدة".

الأمين العام – عباد زوين