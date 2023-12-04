محمد رعد: هذا ما قلته للسيّد بعد استشهاد إبني...

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أوضح رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنه تعامل مع شهادة ابنه عباس "كما كنت أتعامل مع كل أبنائي الشهداء حين كنت أسمع بخبر استشهادهم وأتفقدهم في المستشفى"، مشيراً إلى أن "المسؤولية تحتم علينا دائماً الاستعداد لهذه اللحظة".

وكشف رعد في مقابلة على "الميادين": السيّد أوّل مَن بادر للتبريك والتهنئة وقلت له بصراحة "هذا بعض زرعك يا سماحة السيّد". وأضاف: "نحن نتعلم من سماحة السيّد كيف يكون الآباء صابرين ملتزمي النهج المقاوم وقرروا أن يضحوا بكل وجودهم من أجل تحقيق أهدافه".

وأضاف رعد: "للأسف الحقيقة المموهة التي أشاعها العدو الإسرائيلي ربّما سرت في كثير من أوساط الشعوب في العالم، إن هذا الكيان فضح نفسه وهو ساقط في نفوس الناس".