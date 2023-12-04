باسيل يرفض إعلان حماس عن تنظيم عسكري للفلسطينيين من لبنان: نقوى بالمقاومة الوطنية ونضعف بإقامة "حماس لاند"!

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أعلن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أننا نرفض بالمطلق اعلان حركة حماس في لبنان تأسيس طلائع طوفان الأقصى ودعوتها الشّباب الفلسطيني إلى الالتحاق بها ؛ كما نعتبر ان اي عمل مسلح انطلاقاً من الاراضي اللبنانية هو اعتداء على السيادة الوطنية.

وذكر الوزير باسيل بما اتفق عليه اللبنانيون منذ ال ٩٠ في الطائف بوجوب سحب السلاح من الفلسطينيين في المخيمات وخارجها وبما اجمعوا عليه من الغاء اتفاقية القاهرة التي شرّعت منذ ١٩٦٩ العمل المسلح للفلسطينيين انطلاقاً من لبنان.

وشدد أن لبنان صاحب حق يقوى "بمقاومته الوطنية" لاسرائيل دفاعاً عن نفسه، ويضعف بإقامة حماس لاند في الجنوب من جديد للهجوم على اسرائيل من اراضيه.

وختم باسيل: يجب ان يكون التاريخ قد علّمنا كيف لا نتحوّل لورقة مساومة في زمن الحروب عندما نستطيع ان نفرض شروطنا على الطاولة في زمن المفاوضات.