بيان "هام" بشأن "التأمين الإلزامي" للمركبات

A + A -

صدر عن رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي عبدو خوري، اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: "أتوجه الى المضمونين والجمهور المعنيين بموضوع التأمين الإلزامي للمركبات، إن التغطية والتعرفة العائدة لهذا التأمين ما زالت كما هي، وهي تشمل فقط الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة المؤمنة للغير".



وأضاف، "كما ان التعرفة المقرّرة لهذا التأمين والبالغة 35 دولاراً أميركياً لم يطرأ أي تعديل عليها وذلك عملاً بالقرار بتاريخ 01- 03- 2023 والتعاميم الصادرة بهذا الصدد".



وأردف، "وبالتالي لا صحة لما يجري تداوله حول ادراج تغطية إضافية تشمل الأضرار المادية على عقود التأمين الإلزامي أو أي تعديل في التعرفة المقررة كما هو مذكور".