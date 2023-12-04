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كنعان: الاعتراضات على الموازنة جمعت لأول مرة بأضرارها العمال وأرباب العمل... وهذا ما طلبنا به الحكومة!

4
DECEMBER
2023
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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها درس وإقرار بنود مشروع موازنة ٢٠٢٤ بحضور النواب: علي فياض، الان عون، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، عدنان طرابلسي، طه ناجي، رازي الحاج، غادة أيوب، ميشال معوض، ملحم خلف، مارك ضو، وضاح الصادق، جان طالوزيان، جميل السيد، ميشال الدويهي، ملحم الرياشي، سليم عون، شربل مارون، بلال عبد الله، فراس حمدان، ناصر جابر، حسن فضل الله، فريد البستاني، غازي زعيتر.

كما حضر مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.

وأنهت اللجنة دراسة مواد قانون موازنة ٢٠٢٤ وتنتقل بعد غد الأربعاء لدراسة الاعتمادات بدءاً من رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات التابعة لها.

وقال النائب كنعان بعد الجلسة: "إن الاعتراضات على مشروع الموازنة جمعت لاول مرة العمال وأرباب العمل فالزيادات على الضرائب والرسوم لم تستثنِ احدا ومن بينهم المتوفون والرواتب والمستهلك على مختلف المستويات".

اضاف "لقد عدلنا الزيادات المقترحة على رسوم الاستهلاك لتأتي وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة وليس عشوائياً كما كانت واردة في مشروع الحكومة".

وتابع كنعان " لقد اكدنا رفضنا استحداث ضرائب ورسوم جديدة لم تكن ملحوظة سابقاً وطلبنا من الحكومة إعداد جدول بالمواد المعدلة وأثرها على نسبة العجز المقدّر والواردة في الموازنة وفقاً لدراسة علمية وليس دفترياً".

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