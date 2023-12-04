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"برق ورعد وأمطار" في طريقهم الينا...!

4
DECEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة فترة قبل الظهر تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال النهار لكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية وترتفع الرطوبة ، فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم ثم يتحول الطقس الى غائم حيث تصبح الاجواء مهيأة لتهطل أمطار خفيفة وموحلة في بدايتها ابتداء من بعد الظهر، تشتد غزارتها أحيانا في الفترة المسائية مع برق ورعد ورياح ناشطة.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس خريفي دافىء يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية ويستمر حتى يوم الثلاثاء ، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية يؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة فيتحول الطقس تدريجيا الى ماطر بغزارة أحيانا مع رياح ناشطة وعواصف رعدية ابتداء من مساء غد الثلاثاء.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13و 21 درجة، طرابلس بين 10 و 19درجة، وفي زحلة بين 4 و 14درجة.

 

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها بحدود ال 5 درجات على الساحل، تنشط الرياح فترة بعد الظهر محملة بطبقة خفيفة من الغبار بخاصة جنوب البلاد مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة فترة قبل الظهر تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال النهار لكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية وترتفع الرطوبة ، فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم ثم يتحول الطقس الى غائم حيث تصبح الاجواء مهيأة لتهطل أمطار خفيفة وموحلة في بدايتها ابتداء من بعد الظهر، تشتد غزارتها أحيانا في الفترة المسائية مع برق ورعد ورياح ناشطة.

الأربعاء: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد. ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق خلال النهار ومن المتوقع أن تلامس ال 1800 متر خلال الليل.


الخميس: غائم جزيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على المرتفعات وفي الداخل ،تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 2000 متر .
-الحرارة على الساحل من 19 إلى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 19 درجة، في الداخل من 10 الى 23 درجة.

 

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
-الانقشاع: جيد اجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60%
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة .
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6،27
-ساعة غروب الشمس: 16،29

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