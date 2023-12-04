قصف إسرائيليّ متواصل في الجنوب.. وتحليق مكثف للطيران الحربيّ!

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يُحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب. كما يحلق طيران استطلاعي إسرائيلي على طول مجرى نهر الليطاني، فيما تتعرّض أطراف بلدة القوزح لقصف مدفعي.

ويسجّل منذ العاشرة و50 دقيقة من صباح اليوم الإثنين، تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء منطقتَي النبطية واقليم التفاح وعلى علو مرتفع. ويتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران التجسسي الإسرائيلي في اجواء بلدات منطقة النبطية؛ وقف ما أفادت به "الوكالة الوطنية".

هذا وأفاد مراسل قناة "المنار" علي شعيب، في منشور على حسابه عبر منصّة "إكس"، إلى أن "مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف وادي الجوز في أطراف كفرشوبا".