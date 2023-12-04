وديع عقل: أنا جاهِزٌ لِلمواجَهَةِ.. لا يُخِيفُني لا نَجيب ميقاتي ولا غَيره!

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كتب عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر منصة اكس التالي:



لا، لَن أسْكُت!

أنا مُحَامي الأوَادِم، ضد الذينَ نَهَبوا جَنى عُمرِ الناس، وَحَققُوا إِثرَاءً غَيرَ مَشروعٍ على حِسابِهم!

يحميني القضاء النزيه، ولا يُخِيفُني لا نَجيب ميقاتي ولا غَيره!

لي شَرَفُ المشاركة بإنجازِ "إِسقاطِ رأس المنظومَةِ" الماليةِ المجرم #رياض_سلامة وعِصابَته عبرَ القَضاءِ مَحليًّا ودوليًّا وحَجز الأَموالِ المَنهوبَة وإلقاءِ العقوباتِ وتسطيرِ مذكرات التوقيف الدولية Interpol.

غدًا سأحضُرُ أمامَ قاضي التحقيقِ الأولِ فِي بيروت، وأنا جاهِزٌ لِلمواجَهَةِ القانونيةِ مع نجيب ميقاتي.

المستقبلُ لنا... وسننتصر!