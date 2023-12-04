التيار الوطني الحر: "القوات" انقلبت على موقفها واستقلالية القرار لديها وجهة نظر!

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أكد التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على "إكس" أنه "‏لا داعٍ لتوتر "القوات" أو تبرير سعيها للتمديد..."

وأوضح حساب "التيار": "يكفي أنّها انقلبت على موقفها من وجوب عدم حضور اي جلسة تشريعية الى قيامها بتقديم اقتراح قانون التمديد والاعلان عن حضورها جلسة من عشرات البنود غير الضرورية، ليتيقن الرأي العام الى أي مدى هي "غب الطلب" للقوى الخارجية وتستجيب لطلباتها، سواء كانت سفيراً اميركياً او موفداً فرنسياً، لا فرق..."

وختم حساب "التيار" بالتأكيد: "المهم أن احترام السيادة الوطنية واستقلالية القرار لديها مجرد شعار ووجهة نظر!"