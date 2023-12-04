living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قصف لأطراف عيتا الشعب.. كيف مرّ ليل الجنوب؟

4
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
واصل الجيش الاسرائيلي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.
 
كما حلقت الطائرات الاستطلاعية فوق القرى المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط، وصولا حتى نهر الليطاني، وسمعت رشاقات نارية من أسلحة رشاشة قرب موقع الجيش الاسرائيلي في جبل اللبونة الذي تعرض ليلا لقنابل حارقة معادية.
 
يذكر ان مدفعية الجيش الاسرائيلي قصفت في الصباح الباكر اطراف بلدة عيتا الشعب بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة.
 
وعاشت قرى القطاعين الغربي والاوسط اجواء الحرب العنيفة حتى حوالى الساعة العاشرة ليلا، حيث أغار الطيران الحربي على اطراف بلدات مروحين والضهيرة والقوزح وبيت ليف.
 
كما تعرضت قرى الناقورة والجبين واللبونة ومحيط بلدة عيتا الشعب وعلما الشعب لقصف مدفعي عنيف لم يسفر عن وقوع اصابات بالارواح.
 
يذكر ان قوافل النازحين عادت ادراجها الى مراكز الإيواء في مدينة صور والى المناطق الامنة.
 
واستهدف الجيش الاسرائيلي عند الأولى من بعد منتصف ليل أمس، بالقصف المدفعي المركز والقنابل المضيئة سهل مرجعيون وتلة حمامص وتلة عويضة بين كفركلا وعديسة، مما تسبب باندلاع حريق في العويضة ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   