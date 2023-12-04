قصف لأطراف عيتا الشعب.. كيف مرّ ليل الجنوب؟

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واصل الجيش الاسرائيلي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

كما حلقت الطائرات الاستطلاعية فوق القرى المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط، وصولا حتى نهر الليطاني، وسمعت رشاقات نارية من أسلحة رشاشة قرب موقع الجيش الاسرائيلي في جبل اللبونة الذي تعرض ليلا لقنابل حارقة معادية.

يذكر ان مدفعية الجيش الاسرائيلي قصفت في الصباح الباكر اطراف بلدة عيتا الشعب بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة.

وعاشت قرى القطاعين الغربي والاوسط اجواء الحرب العنيفة حتى حوالى الساعة العاشرة ليلا، حيث أغار الطيران الحربي على اطراف بلدات مروحين والضهيرة والقوزح وبيت ليف.

كما تعرضت قرى الناقورة والجبين واللبونة ومحيط بلدة عيتا الشعب وعلما الشعب لقصف مدفعي عنيف لم يسفر عن وقوع اصابات بالارواح.

يذكر ان قوافل النازحين عادت ادراجها الى مراكز الإيواء في مدينة صور والى المناطق الامنة.

واستهدف الجيش الاسرائيلي عند الأولى من بعد منتصف ليل أمس، بالقصف المدفعي المركز والقنابل المضيئة سهل مرجعيون وتلة حمامص وتلة عويضة بين كفركلا وعديسة، مما تسبب باندلاع حريق في العويضة ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.