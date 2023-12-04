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المقاومة العراقية تستهدف قاعدة «خراب الجير» الأميركية في الحسكة

4
DECEMBER
2023
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الوطن السورية: في إطار ردها على مواصلة دعم واشنطن للعدوان الذي يشنه كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، استهدفت المقاومة العراقية أمس قوات الاحتلال الأميركي في قاعدة مطار «خراب الجير» غير الشرعية في ريف القامشلي شمال الحسكة برشقات صاروخية وأصابت أهدافها بشكل مباشر، وذلك عقب وصول دفعة من التعزيزات الأميركية إليها.

 

وقالت المقاومة في بيان نقلته وكالة «المعلومة»: إنه «رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقـاومة الإسلامية فـي العراق قـاعـدة الاحتلال الأميركي في مطار خراب الجير شمال شرق سورية».

 

وأضافت: إن الاستهداف تم «برشقة صاروخية كبيرة، أصابت أهدافها بشكل مباشر».

 

قناة «الميادين» من جهتها نقلت عن مصادر تأكيدها أن المقاومة استهدفت القاعدة الأميركية في مطار خراب الجير بـ7 صواريخ، مبيّنة أن «الهجوم وقع بعد ساعات من وصول دفعة من التعزيزات الأميركية إلى القاعدة».

 

وكشفت المصادر أن «طائرة شحن عسكرية أميركية تحوي دفعة جديدة من المعدات والأسلحة اللوجستية وصلت إلى سورية، قادمة من القواعد الأميركية في إقليــم كردستان العراق، وهبطت في مطار «خراب الجير» العسكري الذي تتخذ منه القوات الأميركيــة المحتلــة قاعــدة غيــر شــرعية لها.

 

ولفتت المصادر إلى أن «هذه الدفعة هي الثانية من نوعها خلال يومين، بعد هبوط طائرة شحن في المطار ذاته يوم الجمعة الماضي».

 

وأكدت المصادر أن «الأسلحة والمعدات ذات طابع دفاعي، حيث سيجري توزيعها على قواعد قوات الاحتلال الأميركي في دير الزور والحسكة ضمن الإجراءات المتخذة للتصدي لهجمات المقاومة.

 

وأعلنت المقاومة العراقية أنها تعدّ القواعد الأميركية غير الشرعية في سورية والعراق هدفاً مشروعاً لها، وذلك بسبب الدور الرئيس للأميركيين في الحرب على غزة.

 

وأول من أمس، أعلنت المقاومة العراقية استهداف القاعدة الأميركية في مطار أربيل في العراق بطائرة مسيّرة أصابت هدفها بشكل مباشر، وذلك في أول رد على استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على أهل غزة صباح الجمعة الماضي بعد هدنة مؤقتة بين الأخير وحركة حماس دامت أسبوعاً واحداً.

الوطن السورية
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