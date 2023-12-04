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عناوين الصحف ليوم الأثنين 4 كانون الأول 2023

4
DECEMBER
2023
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 الأخبار: جنوب غزة: حرب اليائس

فرنسا والسعودية تسوّقان لبقاء قائد الجيش ضمن السياق الإقليمي: أفكار إسرائيلية لتعديل القرار 1701!

 

 

 


نداء الوطن: بو حبيب يكشف لـ"نداء الوطن" عن ضغوط لإبعاد "حزب الله" عن الحدود
الخماسية: تمديدٌ لـ"القائد" أو رئاسة

 

 

 


البناء: اليوم الثاني من الجولة الثانية: الاحتلال يفشل برياً ويعود للمجازر: 300 شهيد/ المقاومة في غزة ولبنان تخوض حرب استنزاف كاملة وتقتل عشرات الجنود / القواعد الأميركية تحت النار وأنصار الله يتحدون الردع الأميركي في البحر الأحمر/

 

 

 


الجمهورية: الراعي: إغلاق "القصر" جريمة موصوفة
3جبهات... ورهان على متغيرات

 

 

 


اللواء: توسُّع القصف جنوباً يرفع من مستوى المخاطر
في قمّة المناخ لبنان يتهم إسرائيل بتلويث البيئة والقطاع العام يعلِّق الإضراب

 

 

 

 

النهار: اشتباك التمديد وتصعيد الجنوب على وقع متدحرج

 

 

 

 

l'orient le jour: Après la reprise des hostilités à la frontière, le spectre d’une escalade plane de nouveau

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