عناوين الصحف ليوم الأثنين 4 كانون الأول 2023

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الأخبار: جنوب غزة: حرب اليائس

فرنسا والسعودية تسوّقان لبقاء قائد الجيش ضمن السياق الإقليمي: أفكار إسرائيلية لتعديل القرار 1701!



نداء الوطن: بو حبيب يكشف لـ"نداء الوطن" عن ضغوط لإبعاد "حزب الله" عن الحدود

الخماسية: تمديدٌ لـ"القائد" أو رئاسة



البناء: اليوم الثاني من الجولة الثانية: الاحتلال يفشل برياً ويعود للمجازر: 300 شهيد/ المقاومة في غزة ولبنان تخوض حرب استنزاف كاملة وتقتل عشرات الجنود / القواعد الأميركية تحت النار وأنصار الله يتحدون الردع الأميركي في البحر الأحمر/



الجمهورية: الراعي: إغلاق "القصر" جريمة موصوفة

3جبهات... ورهان على متغيرات



اللواء: توسُّع القصف جنوباً يرفع من مستوى المخاطر

في قمّة المناخ لبنان يتهم إسرائيل بتلويث البيئة والقطاع العام يعلِّق الإضراب

النهار: اشتباك التمديد وتصعيد الجنوب على وقع متدحرج

l'orient le jour: Après la reprise des hostilités à la frontière, le spectre d’une escalade plane de nouveau