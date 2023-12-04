عناوين الصحف ليوم الأثنين 4 كانون الأول 2023

الأخبار: جنوب غزة: حرب اليائس
فرنسا والسعودية تسوّقان لبقاء قائد الجيش ضمن السياق الإقليمي: أفكار إسرائيلية لتعديل القرار 1701!
نداء الوطن: بو حبيب يكشف لـ"نداء الوطن" عن ضغوط لإبعاد "حزب الله" عن الحدود
الخماسية: تمديدٌ لـ"القائد" أو رئاسة
البناء: اليوم الثاني من الجولة الثانية: الاحتلال يفشل برياً ويعود للمجازر: 300 شهيد/ المقاومة في غزة ولبنان تخوض حرب استنزاف كاملة وتقتل عشرات الجنود / القواعد الأميركية تحت النار وأنصار الله يتحدون الردع الأميركي في البحر الأحمر/
الجمهورية: الراعي: إغلاق "القصر" جريمة موصوفة
3جبهات... ورهان على متغيرات
اللواء: توسُّع القصف جنوباً يرفع من مستوى المخاطر
في قمّة المناخ لبنان يتهم إسرائيل بتلويث البيئة والقطاع العام يعلِّق الإضراب
النهار: اشتباك التمديد وتصعيد الجنوب على وقع متدحرج
l'orient le jour: Après la reprise des hostilités à la frontière, le spectre d’une escalade plane de nouveau