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أسرار الصحف ليوم الأثنين 4 كانون الأول 2023

4
DECEMBER
2023
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البناء: كواليس وخفايا

كواليس

قال مسؤول عربيّ سابق إنه للمرة الأولى يسمع الأميركيين يقولون نحتفظ بحق الردّ في الزمان والمكان المناسبين عندما علقوا على ما تعرّضت له المدمرة كارني وما لحق بالردع الأميركي في ضمان الملاحة في البحر الأحمر بعد العمليات المتلاحقة لأنصار الله. وأضاف ان الأميركيين يستعيرون الشعار العربي التقليدي للحظات الضعف والعجز وليس له تفسير آخر.


خفايا

لاحظ إعلامي عربي مخضرم التلعثم في الخطاب الإعلامي لقناة عربية بارزة اتخذت موقفاً الى جانب المقاومة في غزة، لكنها لا تزال أسيرة موقفها من الحرب على سورية والتحالفات والانقسامات التي رافقتها مع ظهور حجم الإسناد الشجاع الذي يقدّمه أنصار الله اليمنيّون لمعركة غزة وتحديهم للردع الأميركي وحجم الفعالية التي يعترف بها كيان الاحتلال وجيشه لجبهة لبنان وتركيز تهديداته ضدّها فلم يعد خطاب التهوين والتشكيك بقوى محور المقاومة مقبولاً على صعيد الشارع المساند لغزة الذي تحرص القناة على تمثيله.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
توترت العلاقات بين مرجع بارز ووزير مثير للجدل بسبب «إشكالية فساد» أصبحت في عهدة المدعي العام المالي!


غمز
تجري مشاورات مكثفة بين حليفين عادت المياه إلى مجاريها بينهما مؤخراً، لتفادي الإفتراق من جديد بسبب إستحقاق داهم لملف ذات طبيعة أمنية وحسّاسة!


همس

يعتبر قطب سياسي أن الموفد الفرنسي نجح في إقناع الأطراف السياسية والحزبية بتأجيل تسريح قائد الجيش، بإستثناء رئيس التيار الوطني، تاركاً للرسميِّين تنفيذ هذه الخطوة بالطريقة التي يتوافقون عليها!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يسود الإعتقاد بأنّ الضغط الدولي الذي بدأت بعض الدول ممارسته على لبنان لتطبيق القرار 1701، قد يؤدي إلى الإطاحة بالتمديد لقائد الجيش جوزاف عون، من باب الضغط المعاكس.

 

لوحظ وجود أشخاص غير لبنانيين من مراكز بحوث يجمعون معلومات عن بعض متعهدي الجمهورية خاصة في مجال تجارة الفيول وتحويل الأموال قاموا بعمليات شراء الدولار لمصرف لبنان.

 

يتوقع ان تتأزم العلاقة أكثر فأكثر بين وزير الاتصالات والهيئات الرقابية مع صدور تقارير لهذه الهيئات تصب في غير وجهة نظر الوزير في العديد من الملفات.

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