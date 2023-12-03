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خبر سار من هيئة ادارة السير...!

3
DECEMBER
2023
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أعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات أنها سوف تستقبل المواطنين هذا الاسبوع أيام الثلاثاء، الاربعاء والخميس (5 – 6  و7/ 12/ 2023) 

وسوف تقوم في المركز الرئيسي في الدكوانة بإنجاز المعاملات الجديدة التّالية:

1- تسجيل سيارات الايجار. 
2- نقل ملكيّة السّيارات السّياحيّة الخصوصيّة المتوقفة عن السّير (الانقاض) والتي يتوجب إحضارها للكشف.
اما الاقسام الاخرى (زحلة، النبطيّة، صيدا وطرابلس) سوف تقوم بإنجاز المعاملات الجديدة التالية:
4- فكّ رهن السيارات السّياحية الخصوصيّة.
5- اعادة السيارات السّياحيّة الخصوصيّة الى السّير على اسم صاحبها (سيارات الانقاض على اسم صاحبها).

هذا بالإضافة الى استمرار المصلحة في الدكوانة وفي باقي الاقسام بتأمين الخدمات التّي كانت توفرّها سابقاً والتي يمكن الاطلاع عليها على موقع الهيئة الالكتروني tmo.gov.lb  .

كما تذكر المصلحة بآلية العمل المعتمدة من قبلها لانجاز المعاملات وذلك:

- في المركز الرئيسي في الدكوانة من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني
- في الاقسام الاخرى (طرابلس، صيدا، النّبطيّة وزحلة) وفق الشّكل التالي:

• ايّام الثلاثاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها /   تسلسها) : بــ 0، 1، 2 و 3
• ايّام الاربعاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها /   تسلسها) : بــ 4، 5 و 6 
• ايام الخميس  للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها /   تسلسها) : بـ 7، 8 و 9

ومع العلم انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الايام المقبلة.

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