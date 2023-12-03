"بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"... رسالة خاصة من حجار: مسؤوليتنا كبيرة تجاهكم!

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كتب الوزير هكتور حجار عبر حسابه على منصة "أكس":

رسالة خاصة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة: "اليوم وفي كل يوم، مسؤوليتنا كبيرة تجاهكم. نحن طبعاً مقصّرون، ولكننا نعمل بجدٍّ يومياً للتقدّم ولو خطواتٍ متواضعة ... فخلال أسبوعين، سننتهي من العمل على الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، كما كنا قد أطلقنا بدعمٍ من

@UNICEFLebanon

و

@ilo

وبتمويل من

@EUinLebanon

برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، ونعمل على تأمين تمويل إضافي لتوسيع الشرائح العمريّة المستفيدة منه خلال العام 2024. بالإضافة إلى ذلك، هناك إجتماعات أسبوعية مع المعنيين في محاولة لربط سعر الكلفة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة بسعر الدولار. ختاماً، بدأت رسالتي بالحديث عن العمل، وأتعهّد بأن أستمر بالعمل معكم لإيجاد الحلول المستدامة لمشاكلكم للوصول إلى عالم أكثر إنصافاً تجاهكم".