"إحباط مدني" في المستوطنات الشمالية... "إعلام إسرائيلي": الحزب إلتزم بكلمته!

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تحدثت "القناة 13" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن أنّ هناك "إحباطاً مدنياً" في المستوطنات الشمالية على الحدود مع لبنان.



وقالت القناة نفسها، إنّ "حزب الله تعهّد أنه في اللحظة التي توقف فيها حركة حماس إطلاق النار، سيوقف هو من جهته إطلاق النار، وأنه في اللحظة التي تعود فيها حماس إلى إطلاق النار فإنه سيعاود إطلاق النار"، مشيرةً إلى أنّ حزب الله "للأسف، التزم بكلمته".



ووفق القناة، فإن هناك إحباطاً على المستوى المدني في الشمال، مشيرةً إلى أنّ رؤساء المستوطنات الذين تحدثوا للقناة قالوا إنّ "الجيش الإسرائيلي الآن في جبهة الجنوب (غزة) يناور"، مضيفين أنه "أما في الشمال (قرب الحدود مع لبنان) فإننا لم نبدأ بعد حتى في المحاولة وحل المشكلة".



ومنذ اليوم التالي لمعركة "طوفان الأقصى"، تستهدف المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله مواقع الجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع لبنان، إسناداً للمقاومة الفلسطينية، ورداً على اعتداءات اسرائيل المستمرة على البلدات اللبنانية الجنوبية.



وأمس السبت، استهدفت المقاومة عدّة مواقع إسرائيلية، منها استهداف قوة عسكرية إسرائيلية أثناء وجودها ‏داخل منزل في مستوطنة "دوفيف"، واستهداف تجمع ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، واستهداف مواقع عسكرية أخرى.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، بأنّ هناك تعليمات لمستوطني الشمال بعدم التحرك من المستوطنات وإليها، وذلك في أعقاب تقدير "الجيش" الإسرائيلي للوضع.



يُشار إلى أنّ رئيس منتدى مستوطنات خط المواجهة شماليّ فلسطين المحتلّة موشيه دافيدوفيتش، كان قد قال في وقت سابق إنّ "نحو 70 ألف مستوطن مشتتين في المستوطنات الإسرائيلية، من دون إجابات واضحة من حكومة الاحتلال بما يتعلّق بالعودة إلى مستوطناتهم في الشمال، في ظلّ العمليات العسكرية لحزب الله".



ووصف الإعلام الإسرائيلي مستوطنات الشمال، بأنها أصبحت "منطقة أشباح"، وأنّ "ظلال حزب الله في فناء المنازل".