جولة لرعد على منازل "شهداء المقاومة": نقول الحق ولو على رقابنا

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شدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال جولته على عدد من منازل "شهداء المقاومة"على أننا "أبناء مدرسة كربلاء، وتعلمنا في مدرسة الإمام الحسين أن نعيش مفهوم هيهات منا الذلة، وتعلمنا أن لا نعطي بأيدينا إعطاء الذليل، وأن لا نقر إقرار العبيد، وأن نقول الحق ولو على رقابنا، وننتصر للحق ولو بذلنا دونه دماءنا، فهذا هو الطريق الذي نشعر من خلاله أننا نعبد الله حق العبادة، ولولا هذا الطريق، لعمّ الظلم كل أرجاء العالم وكل الأجيال في البشرية، ولكن الله سبحانه وتعالى سخّر في كل جيل من الأجيال البشرية، أُناس يضحون بأنفسهم من أجل أن تبقى راية العدل والحق مرفرفة، وحتى يخجل من يلوذ بالظالمين من أنفسهم، أما الظالمون، فلا يخجلون".