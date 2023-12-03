عناوين الصحف ليوم الأحد 3 كانون الأول 2023

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النهار: السخونة تتصاعد وإسرائيل تصعد تهديداتها للبنان



الأنباء الكويتية: نائب رئيس الأركان الإسرائيلي حلّق مسرعاً في سماء بيروت ليرى سكانها ماذا ينتظرهم إذا حاولوا التصعيد

الأفق السياسي مقفل وما كان قبل زيارة لودريان تعقّد أكثر

الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تتمسك بـ«منطقة عازلة» في غزة

هاريس تتحدث عن «ترتيبات» ترضي تل أبيب والشركاء الإقليميين... و«عقدة المجندات» تشل مفاوضات الهدنة... وقصف كثيف على جنوب القطاع



الوطن السورية: المقاومة واصلت التصدي ودكت تحشيدات العدو ومستوطناته في عمق الأراضي المحتلة … الاحتلال يستأنف حرب الإبادة.. عشرات المجازر والحصيلة تجاوزت 15200 شهيد