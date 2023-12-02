وزير الدفاع الأميركي: المدنيّون "مركز الثقل" في حرب غزة

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أدلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم بتصريح وُصف بـ"الأقوى" حول ضرورة أن تحمي إسرائيل المدنيّين في قطاع غزة، واصفاً إياهم بأنهم مركز الثقل في حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ومحذراً من مخاطر تطرّفهم.

وذكر أوستن: "في هذا النوع من القتال، مركز الثقل هو السكان المدنيين. وإن دفعتهم إلى أذرع العدو، فستجعل هزيمة استراتيجية تحل محل نصر تكتيكي"، معولاً على خبرته بصفته جنرالاً بأربعة نجوم خاض المعركة ضدّ "تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف: "لذا، دأبت على أن أوضح لقادة إسرائيل أنّ حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية".