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الحاج حسن: أصيب الاسرائيلي بنكسة استراتيجية غير مسبوقة

2
DECEMBER
2023
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رأى رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، أن "الجيش الاسرائيلي استأنف بالأمس عدوانه على غزة، بالمجازر والقتل واستهداف المدنيين والمساجد والمستشفيات والمدارس والحصار والقتل بدعم أميركي واضح، وبتسليح أميركي بلا حدود، واعترف الأميركيون بأنواع القنابل الموجهة التي زودوا بها الاسرائيلي، والقنابل العالية الوزن من حيث الحشوة المتفجرة والقدرة التدميرية. ففي غزة القرار بالتسليح أميركي، والإدارة للمعركة أميركية، والتنفيذ في بعض جوانبه أميركي الى جانب الجيش الاسرائيلي".

جاء ذلك خلال حفل تأبيني للأخوين عضو المجلس البلدي محمد نايف العوطة وشقيقه عباس، في حسينية الإمام الخميني في بعلبك، بحضور الوزير السابق حمد حسن، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل، ورؤساء وأعضاء مجالس بلدية حاليين وسابقين، مخاتير وفاعليات سياسية واجتماعية.

وأضاف الحاج حسن، "أصيب الجيش الاسرائيلي بنكسة استراتيجية غير مسبوقة، على مستوى حجمها وعلى مستوى نتائجها، سنشاهد تداعياتها الكبيره والعظيمة إلى مدى بعيد".

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