مارتين نجم كتيلي: كل يللي جرّبوا معنا، بيعرفوا كتير منيح إنو ما منغيّر قناعاتنا

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غردت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية عبر منصة اكس:



السيادة والقرار الحر ممارسة يومية بالسياسة وبكل الظروف، وما بتتغيّر ولا بتتبدّل بنتيجة الترهيب ولا الترغيب. كل يللي جرّبوا معنا، بيعرفوا كتير منيح إنو ما منغيّر قناعاتنا ولا منقبل نخالف القوانين لإرضاء اجندات خارجية. موقفنا الرافض للتمديد مبدئي وثابت. هيك رفضنا التمديد لقادة أجهزة أمنية من كم شهر، وهيك صوّت نوّابنا ضد التمديد للمجلس النيابي سنة ٢٠١٣ . كيف وليش بدنا نقبل اليوم بما رفضناه دائمًا ؟ ما حدا يهوّل ويزايد علينا بالحرص عالجيش لانو الحلول القانونية متوفرة وما في خطر فراغ في قيادة الجيش!