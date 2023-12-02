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ربيع عواد هنأ رئيس المجلس العلوي مع وفد من "التيار": المداورة تحمي التنوع

2
DECEMBER
2023
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قدم نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني ربيع عواد ممثلاً رئيس التيار الوزير جبران باسيل التهنئة للمجلس الإسلامي العلوي عقب الإنتخابات التي أسفرت عن إنتخاب الشيخ علي محمود قدور ونائبه الأستاذ شحادة العلي وكامل أعضاء الهيئتين الشرعية والتنفيذية، يرافقه وفد من التيار مؤلف من عضو المجلس السياسي حيدر عيسى، منسق قضاء طرابلس سامر الرز،عضو مجلس قضاء طرابلس محمد رجب، مسؤول ملف العمل الوطني في هيئة القضاء نادر غلاييني، منسق جبل محسن طالب دندشلي، وأعضاء من هيئة قضاء عكار علي السيد وحازم قاسم، وأعضاء مكتب العمل الوطني داني سابا وعفيف نسيم والياس الزغبي.

وجرى التشديد على التعاطي بروح من التضامن من أجل عبور كل الأزمات وتخطي المعوقات أمام نهوض الوطن، مع التأكيد على أهمية الإنتخابات والمداورة من أجل حماية مكونات المجتمع. كما سلّم عواد الشيخ قدور أفكار التيار التي حملها رئيسه في جولته الأخيرة على رؤساء الأحزاب والفعاليات.

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