living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة الصيادلة في التيار: تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة هو كفيل بحماية المواطن اللبناني وتأمين احتياجاته من الأدوية

2
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بيان صادر عن هيئة الصيادلة في التيار الوطني الحر

تعليقاً على البيان الصادر عن وزارة الصحة العامة، والذي بمعرض دفاعه عن نظام تتبع الدواء Meditrack، تناول مجتمع الصيادلة ببعض الأوصاف والإتهامات، جئنا لنؤكد استنكارنا ورفضنا لها، بحيث أنه من غير العادل أن نعمّم بعض المخالفات الفرديّة على كافة الصيادلة، ونلصق بهم إتّهامات مجحفة لا تعكس الصورة الحقيقية للصيدلي اللبناني، الشريك الاساسي في المنظومة الصحية والحريص الدائم على الصحة العامة.
إنّ تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة هو كفيل بحماية المواطن اللبناني وتأمين احتياجاته من الأدوية بالطرق الشرعية وبأعلى معايير الجودة والنوعية.

ونلفت النظر الى أن التهديد الأكبر لصحة المواطن يكمن في ضرب النظام الصحي المعمول به في لبنان طيلة السنوات الماضية والذي جعله رائداً بين الدول المجاورة من حيث أنه مستشفى وصيدلية الشرق، الأمر الذي يتطلّب تصحيحاً لبعض القرارات الصادرة مؤخراً، ومنها قرار الاستيراد الطارئ الذي أدخل لبنان في نفق الأدوية المهربة والمزورة، والذي سوف يؤدي حتماً إلى انهيار القطاع الصيدلي.

إن السّواد الأعظم من الزملاء الصيادلة يؤيد تطبيق نظام "ميديتراك" على الأدوية المدعومة والذي أدّى إلى ضبط الإحتكار والتهريب وإلى تأمين الدواء لمرضى السرطان وبعض الأمراض المستعصية، ولكن تطبيق هذا النظام على الأدوية غير المدعومة يستلزم تغطية صحية شاملة كي يتم ضمان مصلحة المواطن مع الحفاظ على جودة القطاع الصحي وحمايته من التهريب والتزوير كما يتطلب إشراك كافة قطاعات المنظومة الصحية وإلّا ستجري الرّياح بعكس ما تشتهي سفن الوزارة وستكون النتيجة بعكس الأهداف المرجوّة من هذا النظام، وستصبح أدوية السوق السّوداء هي الملجأ الوحيد للمواطن مع ما ينتج عنها من أثار لا تحمد عقباها على الصحة العامة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   