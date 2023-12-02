سلسلة لقاءات لميقاتي مع رؤساء دول ورؤساء وزراء في دبي خلال مشاركته في "مؤتمر تغيّر المناخ كوب 28"

A + A -

واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاته في دبي خلال مشاركته في "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 28".

وفي هذا الاطار إلتقى رئيس الحكومة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبحث معه الوضع في غزة وجنوب لبنان.

كما تطرق البحث الى نتائج زيارة موفد الرئيس ماكرون الى لبنان جان ايف لودريان والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين والقيادات.

رئيس وزراء ايرلندا

واجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار.

وفي خلال اللقاء جدد رئيس الحكومة شكر ايرلندا على مساهمتها الفاعلة في عداد قوات اليونيفل، منوها بـ"التضحيات التي تبذلها قوات "اليونيفيل" في سبيل حفظ السلام في الجنوب ، بما ينعكس استقرارا لأهل المنطقة وللبنان عموما".

رئيسة وزراء ايطاليا

كما إجتمع زئيس الحكومة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني،وعرض معه العلاقات اللبنانية- الايطالية.

رئيس وزراء اسكتلندا

كما عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف.

وقد اثنى الرئيس ميقاتي على موقفه المتعلق بالاعتداءات الاسرائيلية على غزة وجنوب لبنان.

وقال: قضية فلسطين لا تخص العرب فقط بل هي قضية انسانية دولية بالدرجة الاولى وتتطلب حلا عادلا وشاملا يحفظ حقوق الفلسطينيين.