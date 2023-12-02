عناوين الصحف ليوم السبت 2 كانون الأول 2023

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الأخبار

- حرب بجرائم ولا أهداف

- "إسرائيل"… وليالي الشمال الحزينة!

- عن يحيى السنوار: مَن رقّد "إسرائيل"… ثمّ أغرقها بـ"الطوفان"

البناء

- نتنياهو عاد إلى الحرب بدعم أميركي: التفاوض سوف يجري تحت النار

- المقاومة في اليوم الأول للجولة الثانية: عمليات نوعية وقصف صاروخي مكثف

- عبد اللهيان: سمعت من قادة المقاومة في بيروت أن الرد سيكون أشدّ وأقسى

اللواء

- "إسرائيل" تلعب بأمن المنطقة.. العودة إلى حرب الإبادة في غزة

- جبهة الجنوب تشتعل.. وبكركي لم تقتنع بـ"ممانعة وزير الدفاع"

- لودريان يجاهر بدعم التمديد لعون.. و3 شهداء جدد في الجنوب

الديار

- حرب غزّة جمّدت الملف الرئاسي والحزب ليس مع "الخيار الثالث"

- لودريان نقل نصيحة ماكرون بضرورة الحفاظ على الهدوء جنوباً

- ضوء اخضر اميركي للحرب وتحفظ خجول بشأن مقتل مدنيين

الجمهورية

- الحرب تتجدَّد في غزة وعلى الحدود

- دعوات لاستئناف الهدنة

- هل سقط "مسلسل الهدن"؟