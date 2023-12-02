عناوين الصحف ليوم السبت 2 كانون الأول 2023

الأخبار
- حرب بجرائم ولا أهداف
- "إسرائيل"… وليالي الشمال الحزينة!
- عن يحيى السنوار: مَن رقّد "إسرائيل"… ثمّ أغرقها بـ"الطوفان"
البناء
- نتنياهو عاد إلى الحرب بدعم أميركي: التفاوض سوف يجري تحت النار
- المقاومة في اليوم الأول للجولة الثانية: عمليات نوعية وقصف صاروخي مكثف
- عبد اللهيان: سمعت من قادة المقاومة في بيروت أن الرد سيكون أشدّ وأقسى
اللواء
- "إسرائيل" تلعب بأمن المنطقة.. العودة إلى حرب الإبادة في غزة
- جبهة الجنوب تشتعل.. وبكركي لم تقتنع بـ"ممانعة وزير الدفاع"
- لودريان يجاهر بدعم التمديد لعون.. و3 شهداء جدد في الجنوب
الديار
- حرب غزّة جمّدت الملف الرئاسي والحزب ليس مع "الخيار الثالث"
- لودريان نقل نصيحة ماكرون بضرورة الحفاظ على الهدوء جنوباً
- ضوء اخضر اميركي للحرب وتحفظ خجول بشأن مقتل مدنيين
الجمهورية
- الحرب تتجدَّد في غزة وعلى الحدود
- دعوات لاستئناف الهدنة
- هل سقط "مسلسل الهدن"؟