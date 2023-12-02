أسرار الصحف ليوم السبت 2 كانون الأول 2023

A + A -

البناء



توقف دبلوماسي غربي أمام سرعة عودة المواجهة من جانب المقاومة على جبهة لبنان مع جيش الاحتلال بالتزامن الفوريّ مع عودة الاحتلال إلى الحرب في غزة، وقال إن ذلك يعني قراراً بالجاهزية التامة لما هو أعلى مستوى في ضوء تطورات غزة ومراقبة مسار الحرب فيها، وما قد تستدعيه وفقاً لمعادلة الاحتمالات المفتوحة التي أعلنها السيد حسن نصر الله.



علّق مصدر سياسي بارز على مشاركة رئيس الحكومة في قمة دبي للمناخ بوجود رئيس كيان الاحتلال بالقول إن المنتدى تحت علم الأمم المتحدة وينطبق عليها مبدأ المشاركة في الأنشطة الأممية، لكن يجب الانتباه الى مقاطعة الصورة التذكارية ورفض المصافحة. وأضاف هذا من حيث المبدأ لكن في ضوء ما يرتكبه الاحتلال في غزة من الأفضل بعد المشاركة في الافتتاح مجاملة للعلاقات العربية الانسحاب احتجاجاً.



اللواء



لمس مطَّلعون على موقف عاصمة غربية معنية بأوضاع لبنان، نقصاً في المعلومات لجهة التعاطي مع الشؤون اللبنانية الداخلية.



نأى الثنائي بنفسه عن استحقاق غير سياسي داهم، ورمى الكرة إلى طرف «قوي» ومعارض، الأمر الذي أغضبه ولم يرعبه!



تحرَّك «الذباب الإلكتروني» الإسرائيلي لبثّ إشاعات رعب، مثل استهداف بيروت بطلعات مرعبة معادية ومؤذية، للتأثير سلباً على معنويات المواطنين.

الجمهورية

أكد مرجع حكومي بأنه لن يُقدم على قرار مخالفًا لتوجّه مرجع روحي.

في مستهل لقاء بين مسؤول كبير وموفد غربي، سمع الثاني مقدمة مطوّلة فيها انتقاد واضح لتغطية بلاده الحرب الإسرائيلية على غزة.

اعتبر قطب سياسي أنّ زيارة موفد أجنبي لم يكن لها طعم ولون ولن تعوّم دور بلاده في لبنان.