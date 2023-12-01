"أهمية الالتزام بتنفيذ القرار 1701"... ميقاتي التقى غوتيريس على هامش مشاركته في كوب 28

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شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حفل افتتاح "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ " كوب 28"،الذي بدأ أعماله رسميا اليوم في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وضم الوفد اللبناني إلى المؤتمر وزير البيئة ناصر ياسين ،وزير الطاقة وليد فياض، سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.وعقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات خلال مشاركته في المؤتمر ،فاجتمع مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،

وتم خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، كما جرى تبادل وجهات النظر حول أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

شارك في اللقاء رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني .

كما عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وتم البحث في حرب غزة والوضع في لبنان.

كما تطرق البحث إلى أهمية الالتزام بتنفيذ القرار 1701 ومندرجاته ووقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان واستخدام الفوسفور الحارق وما نتج عنه من خسائر وأضرار .

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون وتناول البحث العلاقات اللبنانية- البريطانية والوضع في المنطقة.

كما إجتمع رئيس الحكومة مع الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، ورئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز وعدد من رؤساء الوفود العربية والأجنبية المشاركة في المؤتمر.

كذلك اجتمع رئيس الحكومة مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في اطار متابعة التعاون بين الحكومة والصندوق.