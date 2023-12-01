living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"أهمية الالتزام بتنفيذ القرار 1701"... ميقاتي التقى غوتيريس على هامش مشاركته في كوب 28

1
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حفل افتتاح "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ " كوب 28"،الذي بدأ أعماله رسميا اليوم في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وضم الوفد اللبناني إلى المؤتمر وزير البيئة ناصر ياسين ،وزير الطاقة وليد فياض، سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.وعقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات خلال مشاركته في المؤتمر ،فاجتمع مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،

وتم خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، كما جرى تبادل وجهات النظر حول أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

 
شارك في اللقاء رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني .

 

كما عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وتم البحث في حرب غزة والوضع في لبنان.

كما تطرق البحث إلى أهمية الالتزام بتنفيذ القرار 1701 ومندرجاته ووقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان واستخدام الفوسفور الحارق وما نتج عنه من خسائر وأضرار .
 

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون وتناول البحث العلاقات اللبنانية- البريطانية والوضع في المنطقة.

كما إجتمع رئيس الحكومة مع الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، ورئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز وعدد من رؤساء الوفود العربية والأجنبية المشاركة في المؤتمر.

كذلك اجتمع رئيس الحكومة مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في اطار متابعة التعاون بين الحكومة والصندوق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   