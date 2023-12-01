"دعم اللبنانيين النازحين"... بين حجار ووفد من حركة أمل والحزب!

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كتب وزير الشؤون الاجتماعية عبر حسابه على منصة "أكس":

إستقبلت أمس وفداً من حركة أمل وحزب الله ضمّ كلّ من مسؤول الخدمات المركزي في حركة أمل مفيد خليل، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل بسام طليس ومسؤول ملف العمل البلدي في حزب الله الدكتور محمد بشير. خلال الإجتماع، عرضت الخدمات والمساعدات التي تقدّمها الوزارة على كافة الأراضي اللبنانية، وتحديداً في الجنوب لدعم اللبنانيين النازحين من قراهم نتيجة العدوان الإسرائيلي. كما تطرّقت لموضوع الهبة الصينيّة المخصّصة لدعم النازحين اللبنانيين، حيث أكّدت أنه سيتمّ تأليف لجنة لدراسة كيفيّة صرف هذه الهبة، على أن يتمّ التنسيق مع لجنة الطوارىء الحكوميّة والمحافظين والقائمقامين وإتحادات البلديات في الجنوب.