"ركائز القرار 1701 لا تزال سارية".. تيننتي: لتجنب خطر نشوب نزاع أوسع!

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علّق الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في حديث الى" صوت كل لبنان" على تزايد الحديث عن ضرورة تعديل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 وإنشاء منطقة عازلة، بالقول :" إن مجلس الأمن الدولي هو الذي أصدر القرار، ولذلك لا يمكن بدء أي مناقشات حول مستقبله إلا من خلال مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه".

وأكد تيننتي ان "ركائز القرار 1701 لا تزال سارية"، مشدداً على ان"الأولوية تبقى في منع التصعيد، وحماية أرواح المدنيين، وضمان أمن حفظة السلام".

ورداً على سؤال عما اذا كنا سنشهد اجتماعاً ثلاثياً قريباً في الناقورة، قال : "حتى الآن لا توجد مؤشرات على اجتماعات قادمة. ومع ذلك، فإن بعثة اليونيفيل، بقيادة الجنرال أرولدو لاثارو، تشارك بنشاط في الجهود المبذولة للحدّ من التوترات، لتجنب خطر نشوب نزاع أوسع. وقد تمت كل هذه الجهود من خلال التواصل الثنائي مع الجانبين، دون عقد اجتماع ثلاثي".