"إضافة أسماء عائلات نازحة إلى لائحة المستفيدين من «أمان»".. حجار ينفي!

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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار:

ورد تقريرٌ في صحيفة الأخبار اليوم يزعم بأن حجار اقترح "في جلسة الحكومة، الأربعاء الماضي، إضافة أسماء العائلات النازحة من الجنوب إلى لائحة المستفيدين من برنامج «أمان»، وجرى التوافق على ذلك". يهمّ الوزير حجار أن يؤكّد عدم صحّة ما ورد في التقرير وبأنه لم يشارك في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الأربعاء الماضي كما هو معلوم للجميع.

عليه، يتمنى حجار توخّي الدقّة في نشر الأخبار والتواصل مع مكتبه للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة، لتفادي نشر المعلومات الخاطئة التي تضلّل الناس وتخلق الإرباك لديهم.