living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في الشمال وجبل لبنان.. عصابتان تسرقان الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة!

1
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في ‏إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد ان كثرت عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية، وأسلاك الإنارة والتوتر العالي في مناطق الشمال، كُلّفت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي القيام باستقصاءاتها وتحرياتها لتحديد هويّة أفراد هذه العصابات وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّ عصابتين تنشطان في محّلة جبل البداوي، والمنكوبين، والتبانة".

وأضاف، "بتاريخ 17-11-2023، تمكّنت عناصر المفرزة من توقيف شخصين من العصابة الأولى في محلّة جبل البدّاوي، وتبيّن أنهما يُدعيان: ‏ع. س. (مواليد عام 1998، سوري)، م. ع. (مواليد عام 1993، سوري)".

وأشار البلاغ الى، أن "‏بالتحقيق معهما، اعترفا بتأليفهما بالاشتراك مع ا. م. (مواليد عام 1987، سوري) - المتواري عن الأنظار، والذّي يعتبر من أصحاب السوابق-، إحدى عصابات سرقة الأسلاك الكهربائية وأسلاك التوتر العالي عن الشبكة العامة منذ حوالي السنتين، حيث قاموا بعشرات السرقات من مناطق عدّة: الكورة، واميون، واهدن، وبشري، وضهر العين، والفوار، بالإضافة الى بعض السرقات في مناطق محافظة جبل لبنان كطريق الشّام - الصياد، وطريق المتن السريع".

وذكر، أن "في سياق مُتّصل، أوقفت المفرزة المذكورة تاريخ 18-11-2023 أفراد العصابة الثانية في كمين محكم في منطقة جبل البداوي - وادي النحلة وهما: م. ع. (مواليد عام 1994، لبناني)، ج. ع. (مواليد عام 2006، لبناني) وبتفتيشهما، ضُبطَ بحوزتهما بندقية صيد، والأدوات المستعملة في السرقات (قارص، وقطّاعة، وغيرها)".

واستكمل، "‏بالتحقيق معهما، اعترفا بتأليفهما عصابة لسرقة الكابلات الكهربائية، وبشكل خاصّ "كابلات" الإنارة من منطقة طرابلس الأوتوستراد الرئيسي".

‏ولفت البلاغ الى، أن "بنتيجة التحقيق، بالإضافة إلى مقاطعة المعلومات التي توافرت لعناصر المفرزة حول ‏مكان تصريف وبيع النحاس المسروق، قامت إحدى الدوريّات ‏بتفتيش إحدى بؤر الخرضوات في منطقة سقي التبانة، حيث تم ضبط كمية من النحاس المسروق عبارة عن "كابلات" توتر عالي، و"كابلات" انارة مقطّعة".

وختم، "أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين الأربعة، كما تم تسليم ‏كمية النحاس المضبوطة إلى شركة كهرباء قاديشا بناءً على إشارة القضاء المختص".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   