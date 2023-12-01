living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقس دافىء بانتظاركم هذا الـweekend!

1
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا وارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة.
وجاء في النشرة الاتي: 
-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بشكل ملحوظ يوم الإثنين، ومن ثم تعود للإنخفاض التدريجي يوم الثلاثاء حيث يتحول الى خريفي متقلب.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة، وفي زحلة بين 4 و14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة.
السبت: قليل الغيوم إجمالا وارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة.
الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة وارتفاع إضافي في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية حيث يكون الطقس دافئا نسبيا نهارا ، مع رياح جنوبية شرقية ناشطة واحتمال أن تكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار.
الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي ملحوظ في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة مع رياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار.
-الحرارة على الحرارة من 15 الى 24 درجة، فوق الجبال من 5 الى 17 درجة، في الداخل من 6 الى 20 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية شرقية نهارا، جنوبية شرقية ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و25 كم/س.
-الانقشاع: جيد اجمالا .
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 50%
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,25
-ساعة غروب الشمس: 16,29

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   