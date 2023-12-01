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عناوين الصحف ليوم الجمعة 1 كانون الأول 2023

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 الأخبار: غزة: عودة طبول الحرب

لودريان: جوزف عون ضمانة لأمن أوروبا
تهريبة لاستبعاد «هواوي» تنفيذاً لطلبات واشنطن: القرم يخدع مجلس الوزراء

 

 

 


نداء الوطن: "مسك ختام" لودريان: التمديد للقائد وتطبيق الـ1701 ولو بالقوّة

 

 

 

 

اللواء: دخول أميركي على مهمة لودريان: لا نريد امتداد الصراع إلى لبنان
دقائق متوترة بين باسيل والوسيط الفرنسي.. وسفراء الخماسية في قصر الصنوبر

 

 

 


الجمهورية: لقاء دقائق عاصف في "الشالوحي"
بلينكن: مناطق "آمنة" وتمديد الهدنة

 

 

 


البناء: اقتراب نهاية المرحلة الأولى من التبادل يفتح باب سقوط الهدنة أو شروط جديدة واشنطن تدعو تل أبيب إلى الإقرار بفشل الحرب والانتقال معاً إلى إدارة اللاحرب التمديد يوماً بيوم يظهر تحكّم المقاومة بالشروط وخشية الاحتلال من العودة للحرب

 

 

 

 

النهار: سجال لودريان وباسيل: القلق على الجيش يتعاظم

 

 

 


l'orient le jour: Guerre Hamas-Hezbollah contre Israël : les calculs de la Russie

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