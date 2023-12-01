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أسرار الصحف ليوم الجمعة 1 كانون الأول 2023

1
DECEMBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقع مصدر في فصائل المقاومة الفلسطينية تزايد العمليات في غور الأردن ومناطق الخط الأخضر، خصوصاً القدس وتل أبيب لإنشاء معادلة ردع بين وضع الضفة الغربية وأمن الكيان. وطالما أن جيش الاحتلال لا يعتبر أن الهدنة في غزة تشمل الضفة، فإن المقاومة معنية بإيجاد معادلة بديلة لحماية الضفة، وعلى الاحتلال أن يتحمّل نتائج أفعاله.


خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن انتقال تركيز المؤتمر الصحافي للناطق بلسان مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي من الحرب على غزة للعودة إلى التركيز على حرب أوكرانيا واستعادة لغة التصعيد بوجه روسيا هو رسالة موجهة لحكومة بنيامين نتنياهو مفادها أن ما قاله الرئيس جو بايدن عن أن الأولوية ليست لمواصلة الحرب يجب أخذه على محمل الجد.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز

يلتزم موظفون في دوائر منتجة الصمت إزاء الغبن اللاحق بهم أسوة بآخرين دونهم انتاجية ومواظبة!

غمز

لاحظ معنيون أن التفاهم بين طرفين انتابت علاقتهما «عنعنات» في محطات مفصلية وضع مجدداً على سكة الاستمرار..


همس
أدى الخلاف المتراكم بين دولتين من هوية واحدة الى التأثير سلباً على مهام أكثر من موفد حول الرئاسة.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

ربطت دولة خليجية بين استمرار المساعدة الاجتماعية لعناصر الجيش والتمديد لقائد الجيش واستدامة أوضاعه على مستوى الإمرة والقيادة.

 

حذر موفد دولي بعض من التقاهم من السياسيين من إمكانية ربط استقرار الأوضاع الأمنية جنوباً بانطلاقة التنقيب عن النفط في البلوكين 8 و 10.

 

طالب القضاة بشمولهم بالمساعدة اليومية المقترحة للموظفين على أن يخصص لكل قاضٍ مساعدة بمعدل 2.8 مليون ليرة يومياً.

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