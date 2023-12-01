مصادر دبلوماسية: الضغط الدولي على لبنان سيتعاظم لإعادة ترتيب وضع المنطقة الحدودية

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

قالت مصادر ديبلوماسية إنّ الضغط الدولي من أجل تطبيق القرار 1701، وصل الى المسؤولين اللبنانيين من أكثر من جهة دولية، وليس من الموفد الفرنسيجان إيف لودريان وحده، وهو أمر يتوقع حصوله، خصوصاً أنّ مستوطني "الشمال الإسرائيلي" يرفضون العودة إلى منازلهم من دون ضمانات أمنية تبدأ بانسحاب المظاهر المسلحة جنوب الليطاني.

وأفادت المصادر أنّ الضغط الدولي على لبنان، سيتعاظم مع الوقت من باب إعادة ترتيب وضع المنطقة الحدودية التي يصعب أن تعود إلى ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول الماضي، أي تاريخ هجوم «حركة حماس» على غلاف غزة. لذلك يُجسّ نبض القوى اللبنانية في مسألة تثبيت الحدود البرية بعد انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة، والنقاط الـ13 المتنازع عليها، ووقف الخروق مقابل سحب المظاهر العسكرية جنوب منطقة الليطاني.

وأشارت المصادر الديبلوماسية إلى أنّ باريس تتولى النقاش الرسمي في ما خصّ القرار الدولي كونها ناظرة القرار في الأمم المتحدة، أي «حاملة القلم» كما توصف في المفردات الديبلوماسية.