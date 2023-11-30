سرقة سيّارة من أمام النافعة في صيدا

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سرقت سيارة رباعية الدفع من نوع هيونداي TUCSON موديل 2018 سوداء اللون ليلا من امام مصلحة تسجيل السيارات “النافعة” في صيدا.

وفي التفاصيل، فقد سلم احد المواطنين سيارته الجديدة لمكتب لتخليص المعاملات ليقوم بمعاملة تسجيل السيارة في النافعة، وبسبب الازدحام الكبير، قام بركنها امام مبنى “النافعة” قبل يوم لحجز مكان، حيث تشهد طوابيرا للسيارات التي تنتظر دورها، ليأتي في الصباح ويتفاجأ بأن السيارة سرقت.

وبحسب قوى الأمن الداخلي، فإن السبب الرئيسي لسرقة السيارات الحديثة الصنع، ولا سيما “كيا” و”هيونداي”، مرده لكونها غير مزودة من الشركة المصنعة بجهاز IMMOBILIZER، الذي يمنع تشغيل محرك السيارة بغير مفتاحها، فتصبح حالتها مماثلة لسرقة السيارات القديمة الصنع.

من هنا دعت قوى الأمن، عبر سلسلة بيانات الى اتخاذ بعض إجراءات الحماية، أهمها: تركيب أجهزة بطريقة احترافية يصعب على السارق الوصول إليها، كجهاز IMMOBILIZER، أو جهاز GPS، أو MINI GPS، أو مفتاح سري لمنع تشغيل السيارة، أو وضع قفل المِقوَد، إضافة الى ركن السيارة في أماكن مقفلة، أو في أماكن مُضاءة ومجهزة بكاميرات مُراقبة”.