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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان، إعادة فتح السير في جميع الإتجاهات المؤديّة إلى أنفاق المطار.
وجاء في البيان: "إلحاقًا للبلاغات الصادرة بتواريخ سابقة بشأن أعمال صيانة مصابيح الإنارة في داخل أنفاق المطار – "الكوكّودي" / المسلك الغربي باتجاه الجنوب من قِبل إحدى الشّركات المتعهّدة، والتّي كانت قد استُهلّت بتاريخ 27/11/2023. بتاريخ اليوم، تمّ الانتهاء من أعمال الإنارة. وسيُعاد فتح السير في جميع الاتّجاهات على الأوتوستراد والطرقات المؤدّية إلى الأنفاق المذكورة".