الشؤون الإجتماعية تطلق عيادة نقّالة تقدّم خدمة الصحة الإنجابية والجنسية في مدينة صور

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أطلقت وزارة الشؤون الإجتماعية عيادة نقّالة تقدّم خدمة الصحة الإنجابية والجنسية في من تكميليّة صور للبنات (أحد مراكز إيواء النازحين اللبنانيين) بالشراكة مع نقابة الإختصاصيين في العمل الإجتماعي في لبنان، بدعمٍ من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل من كندا.



وقد قدّم فريق متخصّص الخدمات الطبيّة لمجموعة من النساء بالإضافة إلى جلسة توعية حول الموضوع ل ٢٠ سيدة ومراهقة، كما تمّ تسليمهن حقيبة تتضمن مستلزمات شخصية للسيدات “Dignity Kit”. وستتابع العيادة النقّالة جولتها في مراكز الإيواء وبعض أحياء مدينة صور.