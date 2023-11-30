مخزومي ومعوض إلتقيا لودريان... هذا ما تم بحثه!

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نشر النائب فؤاد مخزومي صورة على منصة "أكس" خلال لقائه والنائب ميشال معوض، ممثلين كتلة تجدد، الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان في قصر الصنوبر.



وقال مخزومي: "لبينا دعوة لودريان إلى غداء عمل، بحضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو".



وأضاف: "ناقشنا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر تطورات الهدنة الموقتة في غزة، إضافة إلى الملف الرئاسي الذي شددنا على ضرورة تتويجه بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن. كذلك، أكدنا عدم السماح بحصول أي تدخلات سياسية في عمل المؤسسة العسكرية مع ضرورة تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون لمنع الفراغ في قيادة الجيش وحماية هذه المؤسسة الوطنية، عدا عن تأكيد تنفيذ القرار 1701 بكل بنوده والتنسيق الكامل مع قوات اليونيفيل".

