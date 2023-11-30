سفارة أوكرانيا في بيروت: مبادرة "الحبوب من أوكرانيا" - أداة فعالة للاستجابة لأزمة الغذاء

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عممت سفارة اوكرانيا في بيروت، بيانا تضمن خبر انعقاد قمة دولية في العاصمة كييف. وجاء فيه:



في 25 تشرين الثاني، انعقدت القمة الدولية الثانية بعنوان: Grain from Ukraine في العاصمة الأوكرانية بمشاركة ممثلين عن 41 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وكان الهدف الرئيسي لهذا الحدث هو تعزيز دور أوكرانيا كضامن للأمن الغذائي، وتوحيد الجهود الدولية لضمان الأمن الغذائي العالمي وتطوير طرق لوجستية بديلة لتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا.



مفتتحاً القمة، أشار رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إلى أن المبادرة الإنسانية الأوكرانية "الحبوب من أوكرانيا" تهدف إلى مساعدة البلدان التي تعاني أكثر من غيرها من نقص الغذاء، وشدد أيضًا على أن أوكرانيا ستواصل عملها لتعزيز الأمن الغذائي في العالم.



واثناء القمة ناقش المشاركون مواضيع التعاون في مجال تخزين الحبوب ونقل المنتجات الزراعية إلى البلدان المتلقية، وتفعيل مشاركة الشركاء الدوليين في مبادرة "الحبوب من أوكرانيا"، وتوسيع جغرافية المشاركين في المبادرة - سواء الجهات المانحة أم البلاد المتلقية. بالإضافة إلى ذلك، أثيرت مسألة تنسيق الإجراءات الرامية إلى زيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحصار الغذائي.



ووفقا لنتائج القمة، تم التوصل إلى بيان مشترك انضمت إليه 24 دولة. وتؤكد الوثيقة الختامية أن الحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا أدت إلى تفاقم التحديات القائمة التي تواجه الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم. ومن خلال تدمير البنية التحتية للموانئ المدنية الأوكرانية ومخازن الحبوب، وحصار سواحل أوكرانيا على البحر الأسود، ومنع العبور القانوني في المياه الإقليمية لأوكرانيا، تسعى روسيا إلى إحداث أزمة غذاء عالمية.



وأعرب المشاركون عن اعتقادهم بأن التهديدات التي تواجه الإمدادات الغذائية العالمية لا ينبغي أن تستخدم كسلاح في الحرب، وشددوا على أن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب أمر محظور.



كما أشار المشاركون في القمة إلى أن المبادرة الأوكرانية "الحبوب من أوكرانيا" يمكن أن تكون بمثابة أداة فعالة للاستجابة لأزمة الغذاء، وشددوا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تؤكد على حق المرور السلمي للسفن من جميع الدول، وهو أمر ذو أهمية حاسمة للاستقرار الغذائي العالمي.



ونتيجةً للقمة، تم جمع مساعدات مالية بقيمة 250.9 مليون دولار أمريكي والتي تشمل 139.9 مليون دولار أمريكي وردت من الدول الشريكة، و111 مليون دولار أميريكي من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، سيتم استخدامها لتوفير الغذاء للدول التي تعاني من نقص الغذاء. ويتم حاليًا إعداد سفينة إضافية ستنقل شحنة من الحبوب إلى ميناء نيجيريا، مما سيساعد ما يقرب من 400 ألف شخص في الحصول على الغذاء".

مبادرة "الحبوب من أوكرانيا" - أداة فعالة للاستجابة لأزمة الغذاء على خلفية العدوان الروسي